«Лилль» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере Н. Пепе
«Лилль» ответил отказом на трансферное предложение «Манчестер Юнайтед» по нападающему Николя Пепе, сообщает Yahoo Sports. Французский клуб оценивает 24-летнего ивуарийца в £ 70 млн (€ 77,9 млн).
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Лилль» находятся на продвинутой стадии переговоров о трансфере Пепе. Главным конкурентом «красных дьяволов» в борьбе за Николя является «Наполи». На приобретении Пепе настаивает главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти. Игроком также интересуются лондонский «Арсенал», «Ливерпуль», «Эвертон» и клубы испанской Примеры.
В минувшем сезоне 24-летний ивуариец забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2022 года.
Президент «Лилля» — о трансфере Пепе: дело сделано
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