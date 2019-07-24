Классный пас Мюллера — в видеообзоре матча «Бавария» — «Милан»
В Канзас-Сити (США) на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк» состоялся матч Международного кубка чемпионов «Бавария» — «Милан», который завершился победой немецкого клуба со счётом 1:0. Единственный гол в компенсированное к первому тайму время забил полузащитник Леон Горецка.
Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».
Таким образом, «Бавария» одержала вторую победу в трёх матчах турнира. Ранее мюнхенцы проиграли «Арсеналу» (1:2) и одержали победу над «Реалом» (3:1). Для «Милана» этот матч стал первым на турнире. Итальянский клуб 28 июля сыграет с «Бенфикой», а 3 августа проведёт матч с «Манчестер Юнайтед».
В параллельном матче «Атлетико» в серии пенальти обыграл мексиканский клуб «Гвадалахара Чивас» (0:0, 5:4 — по пенальти).
Румменигге: у «Баварии» не было с «Эспаньолом» переговоров по Марку Роке
- 24 июля 2019
-
08:59
-
08:47
-
08:25
-
07:59
-
07:00
-
06:47
-
06:35
-
05:57
-
05:51
-
05:39
-
04:47
-
04:37
-
03:56
-
03:49
-
02:53
-
01:36
-
00:49
-
00:31
-
00:30
-
00:14
-
00:06
- 23 июля 2019
-
23:57
-
23:33
-
23:32
-
23:27
-
22:57
-
22:38
-
22:29
-
22:09
-
22:07
-
21:54
-
21:52
-
21:38
-
21:09
-
21:02
Партнерский контент