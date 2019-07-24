Зидан подтвердил переговоры между «Реалом» и «Арсеналом» по Себальосу

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил информацию о переговорах «сливочных» с лондонским «Арсеналом» о переходе полузащитника Даниеля Себальоса.



«Перейдёт ли Себальос в «Арсенал»? Официально трансфер пока не состоялся. Клуб работает над переходом. Посмотрим, что произойдёт в следующие несколько дней», — приводит слова Зидана пресс-служба «Реала».



Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 16,5 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 23 матчах испанского национального чемпионата (13 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и получил три жёлтые карточки. Контракт полузащитника с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года.

«Арсенал» согласовал с «Реалом» аренду Себальоса