Сон Хын Мин притворился болельщиком, который выбежал на поле
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин после победы в матче Международного кубка чемпионов над «Ювентусом» решил разыграть одного из тренеров своей команды.
После финального свистка один из болельщиков прорвался на поле и хотел подбежать к игрокам «шпор», но тренер блокировал его. Через минуту Мин решил подшутить и с полотенцем подбежал к тренеру сзади, притворившись ещё один болельщиком. Специалист приготовился отражать атаку, но спустя мгновения узнал корейского футболиста и оценил его шутку.
Видео доступно в «инстаграме» Сон Хын Мина.
Победу «шпорам» в матче с «Ювентусом» принёс нападающий Гарри Кейн, отличившийся ударом с центра поля в добавленное ко второй половине время.
Гол Кейна с центра поля принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Ювентусом»
- 24 июля 2019
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