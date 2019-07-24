Сон Хын Мин притворился болельщиком, который выбежал на поле

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин после победы в матче Международного кубка чемпионов над «Ювентусом» решил разыграть одного из тренеров своей команды.

После финального свистка один из болельщиков прорвался на поле и хотел подбежать к игрокам «шпор», но тренер блокировал его. Через минуту Мин решил подшутить и с полотенцем подбежал к тренеру сзади, притворившись ещё один болельщиком. Специалист приготовился отражать атаку, но спустя мгновения узнал корейского футболиста и оценил его шутку.

Видео доступно в «инстаграме» Сон Хын Мина.

Победу «шпорам» в матче с «Ювентусом» принёс нападающий Гарри Кейн, отличившийся ударом с центра поля в добавленное ко второй половине время.