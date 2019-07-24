Нападающий «Челси» пообещал снять проклятие с номера 9

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам рассказал, что в следующем сезоне будет играть в клубе под номером 9 и не верит в разговоры о проклятии этой цифры в лондонской команде.

С 2004 по 2019 год под этим номером в «Челси» выступали игроки, которые не смогли себя проявить в полной мере. Среди них Матея Кежман, Эрнан Креспо, Франко Ди Санто, Фернандо Торрес, Радамель Фалькао, Гонсало Игуаин и другие.

«Для меня честь надевать номер 9 в „Челси“. Я разговаривал с Фрэнком Лампардом, он спросил меня, готов ли я взять этот номер. Да, готов. Рад, что мне предложили этот номер. Слышал всю чушь про девятку. Я в „Челси“, чтобы показывать свою игру и делать всё возможное», — цитирует Абрахама The Daily Mail.

В товарищеском матче с «Барселоной» Абрахам отметился первым голом за «Челси» и помог команде победить — 2:1. В прошлом сезоне Абрахам играл за «Астон Виллу» на правах аренды. За бирмингемский клуб игрок провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 26 забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Контракт форварда с «Челси» действителен до лета 2022 года.