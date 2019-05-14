«Астон Вилла» может выкупить Абрахама у «Челси» за € 29 млн

«Астон Вилла» может выкупить у «Челси» нападающего Тэмми Абрахама. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, бирмингемский клуб может заплатить за футболиста € 29 млн, если сумеет завоевать путёвку в Премьер-лигу.

В данный момент «Астон Вилла» в полуфинале плей-офф за выход в Премьер-лигу играет с «Вест Бромвичем». В первом матче бирмингемцы победили со счётом 2:1. Ответная игра пройдёт 14 мая.

В нынешнем сезоне 21-летний Абрахам выступает за «Астон Виллу» на правах аренды. За бирмингемский клуб игрок провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 26 забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Контракт форварда с «Челси» действителен до лета 2022 года.