Переход Андре Силвы в «Монако» сорвался
Нападающий «Милана» Андре Силва не перейдёт в «Монако» в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.
По информации источника, сделка сорвалась из-за финансового вопроса – 23-летний футболист не смог договориться с монегасками об условиях контракта. При этом португальский форвард даже прибыл в расположение клуба и, как сообщалось, прошёл медицинское обследование. Ожидалось, что «Монако» заплатит за Силву около € 30 млн.
Андре перешёл в «Милан» из «Порту» летом 2017 года, однако после неудачного первого сезона в Италии россонери отправили его в аренду в «Севилью». В минувшем розыгрыше испанской Примеры нападающий принял участие в 23 матчах, в которых записал на свой счёт 9 голов и получил 4 жёлтые карточки.
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