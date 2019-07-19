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«Милан» уверен, что сможет купить вингера «Атлетико» Корреа

«Милан» уверен, что сможет купить вингера «Атлетико» Корреа
Футбол / Испания 0

Руководство «Милана» работает над трансфером правого вингера мадридского «Атлетико» Анхеля Корреа. Стоимость 24-летнего аргентинца оценивается в € 55 млн, сообщает сайт журналиста Джанулки Ди Марцио.

«Милан» уверен, что сможет приобрести Корреа, интересы которого представляет известный португальский агент Жорже Мендеш. При этом стан россонери могут покинуть нападающие Патрик Кутроне и Андре Силва, которых хотят купить «Вулверхэмптон» и «Монако» соответственно. Над этими сделками тоже работает Мендеш.

Анхель выступает за «Атлетико» с 2014 года. В минувшем сезоне вингер забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 49 матчах во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Милан» может приобрести центрального полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича.

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