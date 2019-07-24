Мирзов определился с игровым номером в «Спартаке»

«Спартак» включил в заявку на нынешний сезон в Российской Премьер-Лиге полузащитника Резиуана Мирзова. Как сообщает пресс-служба лиги, Мирзов будет выступать за красно-белых под номером 9. Ранее под ним выступали Зе Луиш, Денис Давыдов, Роман Широков, Артём Дзюба и другие футболисты.

Мирзов выступал за «Ростов» с 2017 года. Сезон-2017/18 он провёл на правах аренды в «Тосно», а минувшую кампанию — в «Арсенале». В составе тульской команды полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 из них — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 6 жёлтых карточек.

«Спартака» в 3-м туре РПЛ сыграет в Саранске с «Тамбовом». Эта игра состоится 27 июля.