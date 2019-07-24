Худяков: надеемся, что в Саранске будут болеть за «Тамбов» в игре со «Спартаком»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о подготовке к матчу 3-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«На матч со „Спартаком“ болельщики прислали уже больше 400 заявок. Мы организуем под это дело автобусы, повезём болельщиков из Тамбова в Саранск. Один автобус выделили под детей, заказано ещё четыре автобуса, они забиты под завязку. Что касается того, что болельщиков „Спартака“ будет больше на номинальном домашнем матче, то мы надеемся, что жители Саранска будут болеть за нас. Мы дали им праздник — матчи РПЛ», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится в Саранске 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.