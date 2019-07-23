Агент Перейро хочет большой бонус за переход в «Спартак», сделка может сорваться

Пако Касаль, агент полузащитника ПСВ Гастона Перейро, потребовал большой бонус в случае перехода своего клиента в «Спартак». Российский клуб не хочет идти на такие условия, поэтому сделка может быть отложена, сообщает SW Football Agent. Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» достиг договорённости с ПСВ по трансферу уругвайского полузащитника.

Четыре года назад произошла подобная ситуация, когда ПСВ договорился о покупке Перейро, но Касаль выдвинул новые требования. Однако тогда стороны смогли договориться. Издание отмечает, что ПСВ и сейчас надеется на удачный исход переговоров.

24-летний Перейро является воспитанником «Насьоналя» из Монтевидео. В ПСВ уругваец перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В минувшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах голландского национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (3 — с пенальти). Контракт игрока с ПСВ действует до лета 2020 года.