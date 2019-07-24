Пайет повторил трюк с поцелуем партнёра по команде в губы

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет снова поцеловал своего партнёра по команде Буна Сарра в губы.

32-летний хавбек в своём «инстаграме» опубликовал ролик, в котором он поцеловал в шею одного из своих одноклубников перед выходом на поле. После этого Пайет отметился забитым мячом в игре. Дальше в видео показано, как Пайет подошёл к Сарру и поцеловал его в губы.

Видео доступно в «инстаграме» Пайета.

Напомним, ранее Пайет также поцеловал Сарра в губы, после чего забил в игре с его передачи.

Пайет вернулся в «Марсель» в январе 2017 года. Его трансфер из «Вест Хэма» обошёлся французскому клубу в € 29,3 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне полузащитник сыграл 38 матчей. На счету игрока 6 забитых мячей и 8 результативных передач.