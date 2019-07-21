Пайет поцеловал Сарра в губы перед игрой, после чего забил с его передачи
Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет поделился забавным видео в своём «инстаграме».
32-летний хавбек выложил ролик, который подписал словом «связь». В видео показано, как команда готовится выйти на поле перед одним из контрольных матчей. В это время Пайет наклонился к одноклубнику Буна Сарру и поцеловал его в губы. Гвинейца поступок хавбека очень удивил.
После этого в ролике показано, как Пайет забил гол с передачи Сарра.
Видео доступно в «инстаграме» Пайета.
Пайет вернулся в «Марсель» в январе 2017 года. Его трансфер из «Вест Хэма» обошёлся французскому клубу в € 29,3 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне полузащитник сыграл 38 матчей. На счету игрока 6 забитых мячей и 8 результативных передач.
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