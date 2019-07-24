Защитник «Ливерпуля» Клайн получил травму передней крестообразной связки

«Ливерпуль» на своём официальном сайте сообщил, что защитник команды Натаниэл Клайн получил травму передней крестообразной связки. 28-летний игрок выбыл из строя на длительный срок.

Повреждение футболист получил в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» 20 июля в США. После этого защитник вернулся в Ливерпуль, где ему был поставлен точный диагноз травмы.

Во второй половине минувшего сезона Клайн выступал на правах аренды за «Борнмут». В составе «вишенок» он принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу, а также получил 2 жёлтые карточки. В первой части кампании защитник провёл 6 матчей за «Ливерпуль».

Ранее Клайн защищал цвета «Кристал Пэлас» и «Саутгемптона», а с 2014 по 2016 год вызывался в сборную Англии.