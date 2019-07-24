15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ливерпуля» Клайн получил травму передней крестообразной связки

Защитник «Ливерпуля» Клайн получил травму передней крестообразной связки
Комментарии

«Ливерпуль» на своём официальном сайте сообщил, что защитник команды Натаниэл Клайн получил травму передней крестообразной связки. 28-летний игрок выбыл из строя на длительный срок.

Повреждение футболист получил в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» 20 июля в США. После этого защитник вернулся в Ливерпуль, где ему был поставлен точный диагноз травмы.

Во второй половине минувшего сезона Клайн выступал на правах аренды за «Борнмут». В составе «вишенок» он принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу, а также получил 2 жёлтые карточки. В первой части кампании защитник провёл 6 матчей за «Ливерпуль».

Ранее Клайн защищал цвета «Кристал Пэлас» и «Саутгемптона», а с 2014 по 2016 год вызывался в сборную Англии.

Материалы по теме
Экс-игрок «Ливерпуля» Сако требует от ВАДА £ 13 млн за разрушенную карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
  • 18 августа 2026
  • 09:30