Экс-игрок «Ливерпуля» Сако требует от ВАДА £ 13 млн за разрушенную карьеру

Бывший защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако, ныне защищающий цвета «Кристал Пэлас», подал в суд на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в связи с ошибкой в проведении допинг-теста, сообщает Evening Standard.
Напомним, в апреле 2016 года Сако был отстранён от футбола на 30 дней из-за того, что в его допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество. Из-за отстранения защитник не смог помочь «Ливерпулю» в финальном матче Лиги Европы с «Севильей» (1:3), а также, как утверждает сам игрок, запрет стоил ему места в составе сборной Франции на Евро-2016. Позже Сако был оправдан, так как обнаружилось, то найденное в пробе футболиста вещество — хигенамин — фактически не значилось в списке запрещённых ВАДА.
По информации источника, Сако требует от ВАДА материальную компенсацию в размере £ 13 млн (около € 14,5 млн), утверждая, что его доходы как игрока, а также ценность его личного бренда значительно упали после ухода из «Ливерпуля». ВАДА отрицает свою ответственность за уход Сако из «Ливерпуля», объясняя трансфер личным конфликтом защитника с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом. Суд постановил провести разбирательство по вопросу об ответственности, чтобы определить, проявило ли ВАДА халатность, после чего будет определён уровень компенсации.
- 24 июля 2019
-
18:06
-
17:55
-
17:51
-
17:36
-
17:36
-
17:28
-
17:27
-
17:22
-
17:13
-
17:07
-
16:47
-
16:45
-
16:34
-
16:20
-
16:07
-
15:59
-
15:51
-
15:46
-
15:26
-
15:25
-
15:09
-
14:45
-
14:38
-
14:34
-
14:13
-
14:03
-
13:57
-
13:39
-
13:36
-
13:19
-
13:02
-
12:58
-
12:47
-
12:46
-
12:26