Клопп прокомментировал предложение Инса подписать Бэйла в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова бывшего игрока сборной Англии Пола Инса, который порекомендовал красным подписать вингера «Реала» Гарета Бэйла.
«Я не знаю, почему у таких фантастических футболистов возникают такие странные идеи. Бэйл — игрок „Реала“, и если он уйдёт, его трансфер будет очень дорогим, а его зарплата очень большой со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Он действительно выдающийся игрок, он мне очень нравится. Он выиграл финал Лиги чемпионов почти в одиночку два года назад. Я не знаю, что произошло, но речь идёт не только о нём, но и обо всех игроках. Мы должны создать команду, а команда — это не группа отдельных игроков. Только так в итоге получишь лучшее.
Они должны работать вместе, соответствовать друг другу, и это то, ради чего мы работаем», — цитирует Клоппа Mirror.
Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1. В той игре Бэйл сделал дубль.
- 24 июля 2019
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