Источник: УЕФА скрыл проблемы «ПСЖ» с правилом финасового фейр-плэй в 2017 году

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) скрыл проблемы, которые имелись у «Пари-Сен-Жермен» в 2017 году с правилом финансового фейр-плэй, сообщает New York Times.

У источника оказались документы о расследовании, которое проводил УЕФА в отношении подписаний парижским клубом летом 2017 года Неймара у «Барселоны» и Килиана Мбаппе у «Монако». На основании имеющихся данных было сделано предположение, что главная футбольная организация в Европе содействовала тому, чтобы «ПСЖ» не понёс наказание за огромные траты в одно трансферное окно.

На исход расследования повлияли тесные связи катарских владельцев «Пари-Сен-Жермен» и УЕФА. Так, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи входит в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций, а компания beIN Media Group, принадлежащая катарским шейхам, заплатила миллиардные суммы за права показа турниров под эгидой УЕФА.