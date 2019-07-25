«Селтик» разгромил эстонский «Нымме Калью», «Црвена Звезда» обыграла ХИК
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Селтик» принимал эстонский клуб «Нымме Калью». Игра состоялась на стадионе «Селтик Парк» в Глазго и завершилась со счётом 5:0 в пользу шотландского клуба.
Голами в составе «Селтика» отметились Кристоффер Аер, Ли Гриффитс, Райан Кристи, каллум Макгрегор и Райан Кристи, реализовавший пенальти. Ответная игра «Нымме Калью» — «Селтик» состоится 30 июля.
В других матчах 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» обыграла финский ХИК (2:0), ирландский «Дандолк» сыграл вничью с «Карабахом» (1:1), «Марибор» оказался сильнее шведского АИКа (2:1), «ЧФР Клуж» одолел «Маккаби» (1:0), а «Ференцварош» обыграл мальтийскую «Валлетту» (3:1).
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2019, среда. 21:45 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
5 : 0
Нымме Калью
Таллин, Эстония
1:0 – Аер – 36, 2:0 – Кристи – 44 (пен), 3:0 – Гриффитс – 45+3, 4:0 – Кристи – 65, 5:0 – Макгрегор – 77
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2019, среда. 21:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
2 : 0
ХИК
Хельсинки, Финляндия
1:0 – Боакье – 26, 2:0 – Павков – 90
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2019, среда. 21:45 МСК
Дандолк
Дандолк, Ирландия
1 : 1
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 – Эмрели – 5, 1:1 – Хобан – 78
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2019, среда. 21:15 МСК
Марибор
Марибор, Словения
2 : 1
АИК
Сольна, Швеция
1:0 – Кронаветер – 6, 1:1 – Гойтом – 28, 2:1 – Ивкович – 38
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
24 июля 2019, среда. 21:00 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
1 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 – Омрани – 21
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