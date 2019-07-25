«Селтик» разгромил эстонский «Нымме Калью», «Црвена Звезда» обыграла ХИК

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Селтик» принимал эстонский клуб «Нымме Калью». Игра состоялась на стадионе «Селтик Парк» в Глазго и завершилась со счётом 5:0 в пользу шотландского клуба.



Голами в составе «Селтика» отметились Кристоффер Аер, Ли Гриффитс, Райан Кристи, каллум Макгрегор и Райан Кристи, реализовавший пенальти. Ответная игра «Нымме Калью» — «Селтик» состоится 30 июля.



В других матчах 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» обыграла финский ХИК (2:0), ирландский «Дандолк» сыграл вничью с «Карабахом» (1:1), «Марибор» оказался сильнее шведского АИКа (2:1), «ЧФР Клуж» одолел «Маккаби» (1:0), а «Ференцварош» обыграл мальтийскую «Валлетту» (3:1).