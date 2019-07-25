Полузащитник «Крыльев Советов» может перейти в саудовский клуб
Полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает Sport.ro, в переходе румынского футболиста заинтересован клуб «Аль-Хилаль», который недавно возглавил соотечественник футболиста Рэзван Луческу.
Издание отмечает, что если сделка состоится, то 28-летний игрок будет зарабатывать не меньше € 1 млн в год, что вдвое больше, чем его нынешний оклад в самарской команде. Контракт Антона с «Крыльями Советов» рассчитан до июня 2021 года.
Ранее румынский футболист выступал на родине за команды «Глория» (Бистрица), «Дельта» (Тулча) «Тыргу-Муреш», «Пандурий» и «Динамо» (Бухарест). До перехода в «Крылья Советов» хавбек также выступал за «Хетафе» и «Анжи».
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