Клопп объяснил, почему возвращение Коутиньо в «Ливерпуль» невозможно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.



«В целом Фил помог бы любой команде в мире – это сто процентов. Но дело не в этом. Мне нравится Фил, и я думаю, что он фантастический футболист и всё такое, но его трансфер был бы очень, очень, очень, очень дорогим. Этот год – не наше время для таких трат. Это просто невозможно.



Как я уже сказал, Коутиньо усилил бы любую команду, в том числе «Ливерпуль», но я правда надеюсь, что ему наконец улыбнётся удача в «Барселоне». Мы с ним общаемся, но не особо тесно. Остальное – слухи в прессе», — цитирует Клоппа ESPN.



Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с Коутиньо спустя полтора года после его трансфера. Утверждалось, что 27-летний бразилец может стать частью сделки по возвращению в каталонский клуб нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен».

«Барселона» не получила ни одного предложения о трансфере Коутиньо