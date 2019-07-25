Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе нападающего Клинтона Н’Жье из «Марселя».



С 25-летним камерунским футболистом было заключено соглашение, рассчитанное на четыре года. За бело-голубых форвард будет выступать под номером 9.



Ранее сообщалось, что на Н’Жье претендует другой московский клуб – «Спартак». Более того, утверждалось, что красно-белые согласовали переход игрока за € 6 млн.



Н'Жье перешёл в «Марсель» летом 2016 года из «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды. Через год французский клуб выкупил контракт игрока за € 7 млн. В минувшем сезоне в составе «Марселя» нападающий принял участие в 21 матче. На счету форварда 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт камерунца с «Марселем» рассчитан до лета 2020 года. Футболист также выступал за «Лион». В составе сборной Камеруна Н'Жье в 29 матчах забил 9 мячей.

«Динамо» объявило о переходе нападающего «Марселя» Н’Жье Фото : Официальный сайт ФК «Динамо» (Москва)