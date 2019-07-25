Французский журналист: Н’Жье может быть эффективным, несмотря на неуклюжесть

Французский журналист издания La Provence Фабрис Ламперти рассказал о новичке московского «Динамо» Клинтоне Н’Жье. Ранее 25-летний форвард выступал за «Марсель».
«Очень быстрый игрок, который часто перебарщивает с дриблингом. А ещё с ударами правой ногой. Его неловкий удар в финале Лиги Европы—2018 стал мемом. Фанаты «Марселя» до сих пор смеются в социальных сетях.
Конкурентами Клинтона были Товен, лучший бомбардир «Марселя», и Окампос, лучший игрок команды. Н'Жье было трудно существовать в таких условиях. Его часто использовали в качестве джокера.
Он может быть эффективным, несмотря на свою неуклюжесть, потому что никогда не сдаётся. «Марсель» дошёл до финал Лиги Европы во многом благодаря рывку Н'Жье в Турции в матче с «Коньяспором». Без этого «Марсель» не вышел бы из группы ЛЕ», — сказал Ламперти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 25 июля 2019
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