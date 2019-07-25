Житель Челябинска обошёл Андрея Аршавина на полосе препятствий

Победитель полосы препятствий «Быстрее звезды» на «Большом фестивале футбола» выиграл футбольные выходные в Санкт-Петербурге.

«Большой фестиваль футбола», организованный «Зенитом» и Газпромбанком, успешно запустил волну настоящего футбола в семи городах России. Городские праздники прошли с 1 июня по 13 июля во Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Более 80 тыс. участников фестиваля и болельщиков сине-бело-голубых соревновались во владении мячом на футбольных аттракционах, гуляли по виртуальной «Газпром Арене» и сделали тысячи фото с настоящим Кубком чемпионов РПЛ.

Все желающие приняли участие в конкурсе «Быстрее звезды» от Андрея Аршавина и прошли полосу препятствий с наполненным водой мячом. 1500 участников во всех городах фестиваля боролись за главный приз — футбольные выходные в Санкт-Петербурге с посещением домашнего матча «Зенита» на «Газпром Арене».

Жюри, в состав которого вошли тренеры «Газпром»-Академии и организаторы фестиваля, оценивали не только скорость участников, но и технику прохождения дистанции. Победителем стал житель Челябинска Константин Меттус, который продемонстрировал результат в 18,1 секунды. Он превзошёл Андрея Аршавина на 9,3 секунды.

Прохождение полосы зафиксировано в новом мобильном приложении «Я молодец», запуск которого в онлайн-магазинах был приурочен к началу «Большого фестиваля футбола» и которое призвано стать платформой для соревновательных активностей молодёжи в сфере спорта, творчества и образования, а также открыть новые возможности для содержательного видеоблогерства.