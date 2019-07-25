«Пюник» Тарханова обыграл чешский «Яблонец» в матче Лиги Европы

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы ереванский «Пюник» обыграл чешский «Яблонец». Встреча проходила на стадионе «Городской» в Гюмри. Итоговый счёт игры — 2:1.

Счёт в матче уже на 6-й минуте открыл форвард «Пюника» Артур Миранян. На 30-й минуте он же удвоил преимущество своей команды. На 53-й минуте гостям удалось сократить отставание в счёте благодаря забитому мячу Мартина Долежала. Этот гол стал последним в игре.

Ответный матч между командами состоится 1 августа. В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары встретится с победителем противостояния между «Вулверхэмптоном» (Англия) и «Крузейдерсом» (Северная Ирландия).

Напомним, «Пюник» возглавляет российский специалист Александр Тарханов.