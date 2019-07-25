Голы Марсьяля и Моуры — в видеообзоре матча «Тоттенхэм» — «МЮ»

В очередном матче Международного кубка чемпионов встретились «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась в Шанхае на стадионе «Гонгку» и завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 2:1.

Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, отличившийся на 21-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура. Победу манкунианцам принёс хавбек Анхель Гомес, отправивший мяч в ворота «шпор» на 80-й минуте.

Видео доступно на «Чемпионате».

До окончания Международного кубка чемпионов «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «Интером», а «Манчестер Юнайтед» — с «Миланом». С расписанием турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».