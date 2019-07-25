Сульшер настаивает на трансфере Магуайра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ещё раз сказал исполнительному вице-председателю клуба Эду Вудворду о необходимости покупки центрального защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра. Норвежский специалист хочет, чтобы трансфер состоялся как можно скорее, сообщает Sky Sports.
Вудворд пропустил предсезонный тур клуба по Австралии и Дальнему Востоку, чтобы поработать над сделкой.
Магуайр доволен своим положением в «Лестер Сити», но согласится на переход в «Манчестер Юнайтед», если клубы договорятся о сделке.
«Лисы» хотят выручить с продажи 26-летнего англичанина не менее £ 80 млн (€ 89,4 млн). Последнее предложение «красных дьяволов» составило £ 70 млн (€ 78,2 млн).
В минувшем сезоне Гарри забил 3 мяча в 31 матче английской Премьер-лиги.
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