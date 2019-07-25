Кононов: Черенков был такой же звездой, как Круифф и Платини

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов выступил с речью на могиле бывшего игрока красно-белых Фёдора Черенкова.

«Поздравляю всех болельщиков «Спартака», всех друзей Фёдора с его 60-летием. Все мы знаем, какой это был игрок и какой человек. Это редкость, когда сочетаются душевная простота и интеллект. Таких игроков — единицы. В мире, наверное, недооценивали Фёдора. Я считаю, что он был такой же звездой, как Круифф и Платини. Мы должны говорить об этом, чтобы о Черенкове знали во всём мире», — приводит слова Кононова пресс-служба «Спартака».

Черенков выступал за «Спартак» с 1977 по 1990 год. Полузащитник провёл также два сезона в составе красно-белых в 1991 и 1993 годах. Вместе с московской командой знаменитый игрок трижды стал чемпионом СССР и один раз — чемпионом России.