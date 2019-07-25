Мостовой: меня поразила скромность Черенкова, сейчас таких людей нет

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением об экс-партнёре по московскому «Спартаку» Фёдоре Черенкове.
«Когда попал в «Спартак», меня в Черенкове поразила скромность, которую многие не понимали. Не понимаю, как бы это выглядело в сегодняшних реалиях. Сейчас таких людей нет. Я совсем пацан, 17 лет, хрен знает откуда, захожу в автобус, а он со мной здоровается тихим голосом: «Привет». Всё время был вежлив. Никогда не слышал, чтобы он много говорил, больше молчал и слушал. Даже когда мы вместе в «Тарасовке» смотрели футбол.
Его душа и доброта всегда выражались. В сегодняшнем мире такое тяжело представить, для нынешних людей это странно. Сейчас у нас, если два-три гола забил, уже становишься знаменитостью. Среди всех футболистов, с кем и против кого я играл, Черенкова я включу в топ-5 футболистов по игровому мышлению. Мышление на два-три хода вперёд. Этим Фёдор всегда отличался», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 25 июля 2019
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