«Бока Хуниорс» объявила о подписании Де Росси

Аргентинская «Бока Хуниорс» в своём «твиттере» объявила о подписании контракта с итальянским полузащитником Даниэле Де Росси.
«Уже в „Боке“, — сказано в заявлении клуба.
Видео доступно в «твиттере» «Боки Хуниорс».
Ранее сообщалось, что Де Росси заключит соглашение с аргентинской командой на сумму € 500 тыс.
Напомним, Де Росси на протяжении всей своей карьеры с 2002 года выступал за «Рому», однако по завершении минувшего сезона он покинул римский клуб. С тех пор полузащитник находился в поисках новой команды. Последний раз в футболке «Ромы» он вышел на поле 26 мая в домашнем матче чемпионата Италии с «Пармой». Де Росси — второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по количеству проведённых матчей. Всего за «Рому» Де Росси принял участие в 459 матчах и забил 43 мяча.
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