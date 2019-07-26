«Бока Хуниорс» объявила о подписании Де Росси

Аргентинская «Бока Хуниорс» в своём «твиттере» объявила о подписании контракта с итальянским полузащитником Даниэле Де Росси.

«Уже в „Боке“, — сказано в заявлении клуба.

Видео доступно в «твиттере» «Боки Хуниорс».

Ранее сообщалось, что Де Росси заключит соглашение с аргентинской командой на сумму € 500 тыс.



Напомним, Де Росси на протяжении всей своей карьеры с 2002 года выступал за «Рому», однако по завершении минувшего сезона он покинул римский клуб. С тех пор полузащитник находился в поисках новой команды. Последний раз в футболке «Ромы» он вышел на поле 26 мая в домашнем матче чемпионата Италии с «Пармой». Де Росси — второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по количеству проведённых матчей. Всего за «Рому» Де Росси принял участие в 459 матчах и забил 43 мяча.

