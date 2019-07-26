Куртуа: думаю, теперь ясно, кто является «первым» номером в «Реале»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа после игры Международного кубка чемпионов с «Арсеналом» выразил уверенность, что в новом сезоне он будет основным вратарём в команде.
«Я думаю, теперь ясно, кто является номером один в команде. Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Я очень хорошо готовлюсь к сезону, хорошо тренируюсь, я в порядке. После прошлого сезона процент жира в моём теле был на уровне 8,8 процента. Я вернулся этим летом с показателем 8,1 процента, что является хорошим результатом после месячного отпуска. Я чувствую себя хорошо, надеюсь, что продолжу в том же духе», — приводит слова Куртуа Nieuwsblad.
Куртуа перешёл в «Реал» прошлым летом из «Челси». Сумма трансфера составила € 35 млн. Контракт бельгийца с «Королевским клубом» действителен до лета 2024 года.
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