Полиция выступила с заявлением по инциденту с нападением на Озила и Колашинаца

Полиция Лондона выступила с заявлением по инциденту с вооружённым нападением преступников на футболистов «Арсенала» Месута Озила и Зеада Колашинаца.

«В полицию поступило заявление о попытке ограбления примерно после 17:00. Двое подозреваемых на мопедах попытались ограбить мужчину за рулём. Водитель и пассажир смогли скрыться без повреждений и добрались до ресторана в Голдерс-Грин, где и поговорили с офицерами полиции. Арестов на данный момент не было, расследование продолжается», — говорится в заявлении полиции.

Напомним, футболисты проезжали на «Мерседесе» через Голдерс-Грин, когда на них напала вооружённая ножами банда на скутерах. В этот момент Озил выскочил из машины и побежал за помощью в рядом расположенный ресторан Likya, с персоналом которого он был знаком. Колашинац тем временем выбежал из автомобиля и вступил в драку с атакующими. Соответствующее видео было снято на камеру случайным свидетелем.