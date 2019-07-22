Лучшее тактическое решение тура. Евсеев оставил «Краснодар» без опасных моментов

РПЛ меняется. Схема 3-5-2, которая использовалась большим количеством команд в прошлом сезоне для обороны в глубоком блоке, внезапно перестала работать. От этого пострадали, например, «Ростов» и «Рубин». Для любителей этой схемы есть два пути: либо отказаться от неё совсем (вариант всё тех же «Ростова» и «Рубина»), либо изменить некоторые её принципы и механизмы.



Вадим Евсеев пошёл по второму пути. Тренер «Уфы» не выдумал что-то уникальное для нового сезона, но, тем не менее, поменял элементы игры в обороне – например, теперь вингбеки (крайние защитники, то есть Алиев, Сухов и их дублёры) выполняют гораздо больший объём работы, чем вингбеки в 3-5-2 любой команды РПЛ из предыдущего сезона. Также Евсеев заставил нападающих больше работать без мяча – особенно сильно это проявилось именно против «Краснодара».

Фантастический камбэк «Краснодара». Судьи едва не сорвали это шоу Тот случай, когда голы — в одни ворота (в левые).

«Уфа» не просто поставила «автобус» на все 90 минут; клуб из Башкортостана действительно тактически сдержал своего грозного оппонента. За весь матч «Краснодар» нанёс лишь 7 ударов из штрафной с игры – как и против «Ахмата», но при этом два этих удара «быки» нанесли уже в компенсированное время при счёте 3:2 в свою пользу, а ещё один – голевой – случился благодаря большому везению (как и два других, в принципе).



На первых минутах «Уфа» оказывала давление на центральных защитников «Краснодара» около центрального круга (один Козлов прессинговал сначала Мартыновича, а потом и Спайича) и даже за ним, но Евсеев быстро отказался от высокого и даже среднего прессинга и посадил свою команду в низкий блок.

Спайич и Мартынович не представляют большой опасности с мячом, поэтому Козлову было достаточно перемещаться за ними по дуге, располагаясь метрах в пяти и просто перекрывая вертикальную передачу низом. На примере Козлов закрывал Спайичу передачу на Вильену, пока тот не отдал мяч Мартыновичу. Второй нападающий, Игбун, чаще всего опускался ниже и контролировал Камболова в паре метров от него – либо держа опорника «быков» перед собой, либо перекрывая пас назад.

Мартынович обладал полной свободой, но простое движение Фомина заставило его сразу расстаться с мячом – пас пошёл в полуфланг, на Намли, где Юнеса тут же накрыли.

Основная идея «Уфы» – заставить «Краснодар» уводить мяч во фланги. Именно поэтому Игбуну важно было не просто контролировать Камболова, но располагаться на таком расстоянии, чтобы иметь возможность помочь полузащитникам, которых постоянно напрягал Олссон.

В этом эпизоде, например, Вильена двигал мяч по полуфлангу. Фомин выдвинулся из линии и оказал давление на соперника – тот отдал мяч Рамиресу, на которого сразу же агрессивно вылетел Сухов. «Уфа» перетянулась на фланг и создала фланговую ловушку с преимуществом 4v3. Игбун оттянулся глубже, чтобы Тилль имел возможность передвинуться ближе к Карпу и не потерять контроль над Олссоном, а Козлов перекрыл пас Камболову.

Важно, что схема 3-5-2 уязвима к переводам мяча с одного фланга на другой, но «Уфа» успевала достаточно быстро перестраиваться – помогало очень агрессивное и грамотное движение Сухова и Алиева, к которым почти сразу подтягивались партнеры. Хотя, конечно, скорость циркуляции мяча у «Краснодара» тоже позволяла хозяевам не испытывать проблем при переводах.

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Благодаря контролю полузащитников «Краснодара» и обозначению давления на игроков «быков» с мячом «Уфе» удалось заставить команду Мусаева атаковать исключительно флангами. Конечно, хозяева далеко не всегда отнимали мяч или заставляли «Краснодар» разворачивать атаки обратно из-за фланговых ловушек; гости часто имели возможность подать в штрафную. Но адресатов для кроссов в штрафной «Уфы» практически не было – хозяева имели огромный численный перевес.



Ниже – пример самого опасного кросса «Краснодара» в матче. После этой подачи южане нанесли единственный удар из штрафной в первом тайме. Как видите, «Уфа» имеет крупное численное преимущество в штрафной. Полузащитники хозяев должны контролировать зону подбора, но Фомин не видит, что у него за спиной открывается Намли. Тем не менее удар из точки, в которой находился Намли, вряд ли мог стать опасным, учитывая количество игроков «Уфы» между мячом и воротами, левоногость игрока «Краснодара» и вылетевшего на блок Йокича.

Низкий блок «Уфы» отлично работал благодаря тому, что игроки Евсеева знали, как и где страховать своих партнёров. Хозяева отлично наладили взаимозаменяемость. В эпизоде ниже Сухов высоко выдвинулся на Рамиреса; крайний защитник отдал пас на Вильену, которого поджал Карп – Тонни успел сделать не очень удобную, но всё же передачу на ход Вандерсону, которого уже встретил Табидзе. В зону Табидзе двигался Олссон, но Тилль проконтролировал его движение, а затем к шведу подтянулся ещё и Карп. В это время Сухов уже успел вернуться обратно и помочь Табидзе. В штрафной, кстати, Алиев подстраховал Йокича, когда того на дальнюю штангу увёл Ари.

Обратите внимание и на ситуацию в штрафной: у «Уфы» снова серьёзное преимущество и контроль подбора.



За весь первый тайм «Краснодар» смог нанести всего один удар из штрафной. Более того, за весь тайм гости лишь 13 раз пытались сделать передачу в штрафную с игры, из них целых 11 – это кроссы или забросы (4 точных). И всего 2 передачи низом (обе без особого обострения).

«Краснодар» получил футболиста для больших матчей. Но не всё так однозначно Тонни Вильена — тот случай, когда не всегда достаточно быть отличным игроком, чтобы попасть в лучшие лиги.

Во втором тайме «Уфе» стало сложнее обороняться по двум причинам. Первая – Вильена стал чаще включаться выше и шире по левому флангу, что, как правило, вынуждало Тилля идти за Тонни (не самая простая задача, которая ещё и выматывает). Правда, Вильена редко мог придумать что-то качественное на фланге, а кроссы от «Краснодара» во втором тайме были ещё менее опасными, хоть в штрафной соперника находилось больше игроков в белом относительно тайма первого.

Вторая проблема – одновременное выключение Игбуна и Козлова и увеличение активности полузащитников «Краснодара». Помимо Вильены, который теперь включался очень высоко, Олссон стал практически постоянно приходить в штрафную, а Камболов часто оказывался прямо перед ней. Игбун и Козлов же недобегали за своими оппонентами, в то время как «Уфа» вжималась в штрафную. Правда, стоит отметить, что и Тилль выдохся уже в начале тайма.

Евсеев быстро поменял Козлова на Сысуева, но затянул с заменой Тилля и вообще не трогал Игбуна. Да, эти двое – главная креативная сила «Уфы», но они действительно вымотались. Первый гол, например, стал результатом недоработки Тилля по Олссону в штрафной. Затем Оливье в спешке выткнул мяч из-под шведа прямо на Намли, во вратарскую – так «Краснодар» получил самый опасный момент в матче и забил первый гол.

Хоть второй тайм и закончился со счётом 3:0 в пользу «Краснодара», говорить, что «быки» перевернули игру, нельзя – и дело не только в везении «Краснодара» в эпизодах с голами (второй гол пропущен после дальнего удара Вильены с 30 метров, а третий – вообще автогол после плохого кросса от «быков»). Судите сами: с начала тайма и до третьего гола (87-я минута) гости нанесли лишь 5 ударов из штрафной, сделали всего 14 попыток попасть в штрафную через пас с игры, причем 9 попыток – это кроссы (2 удачных), еще 5 – другие передачи (3 удачных). Да, цифры лучше, чем в тайме первом, но всё равно слишком слабые.



Евсеев очень здорово подготовился к «Краснодару», но в первых турах РПЛ Вадиму Валентиновичу не везёт. Скорее всего, «Уфа» в дальнейшем наверстает своё.