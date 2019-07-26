Влашич: ЦСКА ждёт реально очень сложная игра с «Локомотивом»
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
«Нас ждёт реально очень сложная игра. В прошлом сезоне нам ни разу не удалось обыграть «Локомотив». Теперь есть шанс реабилитироваться. Не могу дождаться момента, когда этот матч начнётся», — приводят слова полузащитника «Известия».
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 28 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19:00 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородым из Санкт-Петербурга.
«Локомотив», набрав 4 очка в 2 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (3) на 11-м месте.
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