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Жена Мамаева выставила на продажу Mercedes AMG G63 мужа

Жена Мамаева выставила на продажу Mercedes AMG G63 мужа
Футбол / РПЛ 0

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, продаёт автомобиль мужа, который сейчас отбывает наказание в колонии.

В своём «инстаграме» она опубликовала фотографию внедорожника Mercedes AMG G63, подписав, что он продаётся.

Жена Мамаева выставила на продажу Mercedes AMG G63 мужа
Жена Мамаева выставила на продажу Mercedes AMG G63 мужа
Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

Напомним, Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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