Жена Мамаева выставила на продажу Mercedes AMG G63 мужа
Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, продаёт автомобиль мужа, который сейчас отбывает наказание в колонии.
В своём «инстаграме» она опубликовала фотографию внедорожника Mercedes AMG G63, подписав, что он продаётся.
Жена Мамаева выставила на продажу Mercedes AMG G63 мужа
Фото: instagram.com/alana_mamaeva/
Напомним, Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года.
В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
Губерниев: Кокорин и Мамаев преступники, мне их не жалко
- 26 июля 2019
-
04:55
-
04:35
-
04:10
-
03:55
-
03:40
-
03:23
-
02:59
-
02:47
-
02:32
-
01:39
-
01:27
-
00:56
-
00:54
-
00:25
-
00:17
-
00:07
- 25 июля 2019
-
23:58
-
23:24
-
23:17
-
23:15
-
23:07
-
23:01
-
22:44
-
22:32
-
22:30
-
22:23
-
22:06
-
21:51
-
21:47
-
21:37
-
21:30
-
21:18
-
21:07
-
20:51
-
20:47
Партнерский контент