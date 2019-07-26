Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, продаёт автомобиль мужа, который сейчас отбывает наказание в колонии.

В своём «инстаграме» она опубликовала фотографию внедорожника Mercedes AMG G63, подписав, что он продаётся.

Жена Мамаева выставила на продажу Mercedes AMG G63 мужа Фото : instagram.com/alana_mamaeva/

Напомним, Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.