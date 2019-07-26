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В США во время футбольного матча на поле выбежал кот

В США во время футбольного матча на поле выбежал кот
Футбол / Прочие турниры 0

В четвертьфинальном матче Кубка лиг между «Реал Солт-Лейк» и «Тигрес», который состоялся на стадионе «Рио Тинто Стэдиум» и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей, произошёл курьёзный случай.

На 2-й компенсированной к основному времени минуте на поле выбежал кот. В это время мексиканская команда проводила атаку, и животное едва в ней не поучаствовало, пробежав мимо французского нападающего Андре-Пьера Жиньяка во время его движения по флангу. После того как мяч ушёл за пределы поля, кот удалился, не повлияв на результат матча.

Видеоролик доступен в «инстаграме» Sky Sports.

Кубок лиг – новый турнир, в котором принимают участие команды из стран Северной и Центральной Америки. В полуфинале соревнования сыграют «Крус Асуль», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Америка» и «Тигрес».

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