Два экс-футболиста «Анжи» вошли в топ-101 лучших игроков мира последних 25 лет

Портал FourFourTwo составил рейтинг из 101 лучшего футболиста планеты за последние 25 лет. Уже опубликованы имена игроков, занявших места с 21-го по 101-е.
Место в списке нашлось сразу двум футболистам, выступавшим в Российской Премьер-Лиге, а именно – нападающему Самуэлю Это’О и защитнику Роберто Карлосу. Оба игрока защищали цвета «Анжи» в начале десятилетия. Камерунец расположился на 80-й строчке, бразилец – на 38-й.
Напомним, Карлос выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год, в этот период успел также побывать тренером команды, а в 2015 году завершил карьеру. Это’О, в настоящее время продолжающий играть на профессиональном уровне в Катаре, защищал цвета клуба из Махачкалы с 2011 по 2013 год. С «Анжи» защитник и форвард не сумели завоевать ни одного трофея.
- 26 июля 2019
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