Влашич: предложения от «Зенита» не было

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о пребывании в московском клубе, а также прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».



«Я счастлив здесь. Клуб, тренер, персонал, игроки – все хотели, чтобы я остался. Мне всё нравится в ЦСКА.



Разговоры об интересе «Зенита»? Нет, это все слухи. Предложения от них не было», — приводит слова Влашича «Российская газета».



Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды на один сезон. В июне «армейцы» выкупили хавбека у «Эвертона», заключив с ним контракт до лета 2024 года. По информации «Чемпионата», сумма трансфера составила € 15,7 млн.



В 25 матчах прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов он записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах. По итогам чемпионата ЦСКА занял четвёртое место. В нынешней кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.

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