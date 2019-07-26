Влашич: предложения от «Зенита» не было

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о пребывании в московском клубе, а также прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».
«Я счастлив здесь. Клуб, тренер, персонал, игроки – все хотели, чтобы я остался. Мне всё нравится в ЦСКА.
Разговоры об интересе «Зенита»? Нет, это все слухи. Предложения от них не было», — приводит слова Влашича «Российская газета».
Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды на один сезон. В июне «армейцы» выкупили хавбека у «Эвертона», заключив с ним контракт до лета 2024 года. По информации «Чемпионата», сумма трансфера составила € 15,7 млн.
В 25 матчах прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов он записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах. По итогам чемпионата ЦСКА занял четвёртое место. В нынешней кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.
- 26 июля 2019
-
14:00
-
13:59
-
13:48
-
13:42
-
13:41
-
13:23
-
13:20
-
13:06
-
12:58
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:05
-
11:53
-
11:44
-
11:27
-
11:09
-
11:08
-
10:49
-
10:44
-
10:38
-
10:20
-
10:20
-
10:06
-
09:55
-
09:46
-
09:44
-
09:37
-
09:27
-
09:17
-
09:10
-
08:39
-
08:20
-
08:09