Тиль заявил о желании перейти в «Спартак»

Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны московского «Спартака».
«Я дал понять «АЗ», что хотел бы сделать этот следующий шаг», — заявил Тиль.
Как сообщает De Telegraaf, желание 21-летнего футболиста присоединиться к красно-белым связано с потенциальным повышением оклада в несколько раз. По условиям контракта с «АЗ» Гус получает € 250-350 тыс. в год. В «Спартаке» же его зарплата вырастет в несколько раз.
В мае сообщалось, что помимо «Спартака» в услугах Тиля заинтересован «Зенит». Представитель полузащитника заявила «Чемпионату», что он не получал официальных предложений от российских клубов.
Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.
- 26 июля 2019
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