«Спартак» возобновил интерес к Тилю из «АЗ» после срыва трансфера Перейро

Московский «Спартак» возобновил интерес к полузащитнику «АЗ Алкмар» Гусу Тилю, сообщает AD.



По словам издания, красно-белые переключились на 21-летнего футболиста после срыва трансфера уругвайского хавбека Гастона Перейро из ПСВ. «Спартак» уже уведомил руководство «АЗ» о намерении в скором времени сделать предложение по Тилю.



В мае сообщалось, что помимо «Спартака» в услугах Тиля заинтересован «Зенит». Представитель полузащитника заявила «Чемпионату», что он не получал официальных предложений от российских клубов.



Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.

Трансфер хавбека ПСВ Перейро в «Спартак» сорвался