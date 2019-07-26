«Спартак» возобновил интерес к Тилю из «АЗ» после срыва трансфера Перейро
Московский «Спартак» возобновил интерес к полузащитнику «АЗ Алкмар» Гусу Тилю, сообщает AD.
По словам издания, красно-белые переключились на 21-летнего футболиста после срыва трансфера уругвайского хавбека Гастона Перейро из ПСВ. «Спартак» уже уведомил руководство «АЗ» о намерении в скором времени сделать предложение по Тилю.
В мае сообщалось, что помимо «Спартака» в услугах Тиля заинтересован «Зенит». Представитель полузащитника заявила «Чемпионату», что он не получал официальных предложений от российских клубов.
Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.
Трансфер хавбека ПСВ Перейро в «Спартак» сорвался
- 26 июля 2019
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