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Агент Тиля: Гус очень близок к переходу в «Спартак»

Агент Тиля: Гус очень близок к переходу в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «АЗ Алкмар» Гуса Тиля, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в московский «Спартак».

«Это правда, что Гус очень близок к переходу в «Спартак», — сказал ван Куперен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Тиль публично заявил о желании перейти в стан красно-белых.

В мае сообщалось, что помимо «Спартака» в услугах Тиля заинтересован «Зенит». Представитель полузащитника заявила «Чемпионату», что он не получал официальных предложений от российских клубов.

Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.

Тиль заявил о желании перейти в «Спартак»
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