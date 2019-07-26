Гилерме и Фернандес приняли участие в баттле по русским скороговоркам

ЦСКА и «Локомотив» в преддверии московского дерби в 3-м туре Российской Премьер-Лиги устроили баттл по русским скороговоркам, в котором приняли участие защитник «армейцев» Марио Фернандес и голкипер «железнодорожников» Маринато Гилерме.
Оба игрока родились и выросли в Бразилии, а сейчас выступают за национальную команду России.
Видео можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 28 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:00 мск.
«Железнодорожники», набрав 4 очка, занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «армейцы» (3) — 11-е.
В минувшем сезоне «Локомотив» и ЦСКА встретились три раза (два — в Премьер-Лиге и один — в Суперкубке России). Победу в игре за Суперкубок страны одержали подопечные Виктора Гончаренко (1:0 ДВ). В РПЛ команда Юрия Сёмина записала в актив одну победу и одну ничью (1:0, 1:1).
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