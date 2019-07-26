Форвард «Локомотива» Галаджан и защитник «Крыльев» Зотов перешли в «Оренбург»

«Оренбург» объявил о переходах нападающего московского «Локомотива» Артёма Галаджана и защитника самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.

Оренбургский клуб арендовал обоих футболистов до конца сезона-2019/20.

21-летний Галаджан является воспитанником «Локомотива». В составе «железнодорожников» форвард принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых стал автором одной результативной передачи. Сыграл 23 матча за сборную России U17 и забил 10 голов.

29-летний Зотов выступает за «Крылья Советов» с 2017 года. За самарский клуб он провёл 80 матчей, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за «Локомотив-2», «Кузбасс», «Салют», «Металлург» (Донецк), «Анжи» и «Кубань».