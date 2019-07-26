Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форвард «Локомотива» Галаджан и защитник «Крыльев» Зотов перешли в «Оренбург»

Форвард «Локомотива» Галаджан и защитник «Крыльев» Зотов перешли в «Оренбург»
Футбол / РПЛ 0

«Оренбург» объявил о переходах нападающего московского «Локомотива» Артёма Галаджана и защитника самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.

Оренбургский клуб арендовал обоих футболистов до конца сезона-2019/20.

21-летний Галаджан является воспитанником «Локомотива». В составе «железнодорожников» форвард принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых стал автором одной результативной передачи. Сыграл 23 матча за сборную России U17 и забил 10 голов.

29-летний Зотов выступает за «Крылья Советов» с 2017 года. За самарский клуб он провёл 80 матчей, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за «Локомотив-2», «Кузбасс», «Салют», «Металлург» (Донецк), «Анжи» и «Кубань».

Сутормин: «Оренбург» был ступенькой в сборную, «Зенит» в этом плане — ступенище!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент