«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче молодёжного первенства
В матче 3-го тура молодёжного первенства России «Тамбов» принимал московский «Спартак». Встреча прошла в Тамбове на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник Дмитрий Меренчуков, отправивший мяч в ворота красно-белых на 21-й минуте. В начале второго тайма Меренчуков оформил дубль.
Ещё одна игра 3-го тура молодёжного первенства состоялась в Краснодаре, где одноимённый клуб принимал «Сочи». Матч завершился со счётом 1:1.
Первый мяч забил хавбек «быков» Сергей Петерсон на 79-й минуте. В компенсированное время отличился полузащитник «Сочи» Максим Колмаков, реализовавший пенальти.
Турнирная таблица молодёжного первенства России доступна на «Чемпионате».
Россия - Молодёжное первенство. 3-й тур
26 июля 2019, пятница. 17:00 МСК
Тамбов-мол.
Тамбов
2 : 0
Спартак-мол.
Москва
1:0 – Меренчуков – 21, 2:0 – Меренчуков – 59
Удаления: Морев, 71, Меренчуков, 71 – Горбулин, 71
Россия - Молодёжное первенство. 3-й тур
26 июля 2019, пятница. 17:30 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
1 : 1
Сочи-мол.
Сочи
1:0 – Петерсон – 79, 1:1 – Колмаков – 90+3 (пен)
Удаления: Корнюшин, 90+3 – нет
«Молодёжка» «Уфы» на своём поле проиграла «Крыльям Советов» со счётом 1:6
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