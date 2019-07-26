«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче молодёжного первенства

В матче 3-го тура молодёжного первенства России «Тамбов» принимал московский «Спартак». Встреча прошла в Тамбове на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Дмитрий Меренчуков, отправивший мяч в ворота красно-белых на 21-й минуте. В начале второго тайма Меренчуков оформил дубль.

Ещё одна игра 3-го тура молодёжного первенства состоялась в Краснодаре, где одноимённый клуб принимал «Сочи». Матч завершился со счётом 1:1.

Первый мяч забил хавбек «быков» Сергей Петерсон на 79-й минуте. В компенсированное время отличился полузащитник «Сочи» Максим Колмаков, реализовавший пенальти.

Турнирная таблица молодёжного первенства России доступна на «Чемпионате».