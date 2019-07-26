Понсе: цель — выиграть со «Спартаком» хотя бы один турнир, а лучше несколько

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе ответил на вопросы о себе, а также рассказал о ближайших целях.

«Любовь к футболу у меня от отца. Это страсть, удовольствие от того, что выходишь на поле. Ты живешь этим, тебе хорошо от этого, ты развлекаешься.



Цель на ближайшее время — прежде всего выиграть по крайней мере один турнир, а лучше несколько. Это будет здорово для моей карьеры и команды. И вторая задача — забивать как можно больше.



Хотел бы всегда выигрывать, потому что, когда проигрываешь, чувствуешь себя плохо, а когда выигрываешь — наоборот. Это эмоции в раздевалке, ни с чем не сравнимые, ты с товарищами празднуешь победу", – приводит слова Понсе пресс-служба московского клуба.