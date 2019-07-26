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«Динамо» обыграло «Урал», одержав первую победу в сезоне

«Динамо» обыграло «Урал», одержав первую победу в сезоне
Футбол / РПЛ 0

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» обыграло екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Обслуживал матч сочинский арбитр Павел Кукуян, которому ассистировали Алексей Ширяев (Ставрополь) и Адлан Хатуев (Грозный).

Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором гола стал Артур Юсупов, которому ассистировал Жоаозиньо. В середине тайма преимущество московского клуба удвоил Кирилл Панченко. Голевой передачей отметился Рамиль Шейдаев. Для «Динамо» эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

«Динамо», набрав четыре очка, поднялось на седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (6) — опустился на 2-е место.

В 4-м туре «Динамо» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Уралу» предстоит домашняя игра с «Ростовом». Оба матча состоятся 3 августа.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
26 июля 2019, пятница. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 – Юсупов – 16, 2:0 – Панченко – 31
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