Панченко: при своих фанатах «Динамо» играть тяжелее, потому что они ждут побед

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал победу команды в матче 3-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:0).
«Команда добыла три очка, очень рады, все ребята молодцы. Видно было и коллектив, и команду на поле. «Урал» очень хорошо выглядит, настрой был боевой, после игры с «Рубином» нужна была победа. Поддержка нам всегда помогает, но при своих болельщиках играть тяжелее, потому что надо выигрывать, они ждут только побед. Но в спорте не всегда возможно это сделать. Разочаровал ли «Урал»? «Динамо» порадовало», — передаёт слова Панченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
«Динамо», набрав четыре очка, поднялось на седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Урал» (6) опустился на 2-е место.
В 4-м туре «Динамо» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Уралу» предстоит домашняя игра с «Ростовом». Оба матча состоятся 3 августа.
- 26 июля 2019
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