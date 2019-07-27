Стерлинг: очень рад за «Ливерпуль» — неплохо выиграть ЛЧ, но чемпионат важнее

Полузащитник «Манчестер Сити» и экс-игрок «Ливерпуля» Рахим Стерлинг признался, что очень рад за мсерсисайдцев, победивших в Лиге чемпионов.

«Я был очень рад за „Ливерпуль“, рад за некоторых игроков, которых знаю. Лига чемпионов очень важна для „Сити“ как клуба, но наша самая главная цель – победа в Премьер-лиге. Да, было бы неплохо выиграть Лигу чемпионов, но прежде всего мы хотим выиграть чемпионат», – приводит слова Стерлинга BBC.

Стерлинг выступал за «Ливерпуль» с 2012 по 2015 год, после чего перешёл в стан «Манчестер Сити». В финале Лиги чемпионов мерсисайдцы выиграли у лондонского «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Встреча состоялась 1 июня в Мадриде. Голы забили Мохамед Салах с пенальти и Дивок Ориги.