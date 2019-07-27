«ПСЖ» согласовал переход Гейе из «Эвертона» за € 35 млн

«Пари Сен-Жермен» договорился с «Эвертоном» о переходе полузащитника ливерпульской команды Идрисса Гейе за € 35 млн, утверждает RMC.
По сведениям источника, спортивный директор парижского клуба Леонардо контактировал с руководством английской команды и согласовал трансфер 29-летнего сенегальца.
Ранее «ПСЖ» уже пытался приобрести полузащитника «Эвертона» в зимнее трасферное окно, но не сумел договориться с британским клубом. Последнее предложение парижского команды составило € 30 млн, но было отклонено.
Гейе перешёл в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года после вылета последней из высшего дивизиона чемпионата Англии в Чемпионшип. За это время в составе ливерпульской команды он провёл 108 матчей во всех турнирах на клубном уровне, где отметился четырьмя забитыми мячами.
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