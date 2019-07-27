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Зидан: «Атлетико» забил 7 голов, такого быть не должно

Зидан: «Атлетико» забил 7 голов, такого быть не должно
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал крупное поражение от «Атлетико» в матче Международного кубка чемпионов со счётом 3:7.

«Мы очень плохо вошли в игру высокого уровня и к 8-й минуте проигрывали 0:2. Мы не нашли, чем ответить. Нам не хватало всего, особенно интенсивности. Они забили нам 7 голов, такого не должно быть. Наши игроки это понимают, сейчас они расстроены. Но это предсезонная игра. Они были лучше, на этом всё.

Мы готовимся к сезону и должны быть в форме к 17 августа. Сегодня в нашей игре много не хватало. У нас будет достаточно мотивации в новом сезоне, не сомневаюсь в этом. Мы проведем хороший сезон», — приводит слова Зидана интернет-портал Goal.com.

В первом игре грядущего сезона испанской Примеры «Реал» сыграет на выезде с «Сельтой» 17 августа.

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