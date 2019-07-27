Миранда перешёл из «Интера» в «Цзянсу Сунин»

Китайский клуб «Цзянсу Сунин официально объявил о подписании контракта с защитником „Интера“ Жоао Мирандой, который ранее расторг соглашение с миланской командой.

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Ранее в СМИ появилась информация, что зарплата Миранды в новой команде может составить 5 млн в год.

Жоао выступал за «Интер» с 2015 года. Ранее 34-летний бразилец защищал цвета мадридского «Атлетико», бразильских «Сан-Паулу» и «Коритибы», а также французского «Сошо».



В минувшем сезоне Миранда помог «Интеру» в 20 матчах во всех турнирах.



«Цзянсу Сунин» занимает шестое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. В 19 встречах команда Космина Олэрою набрала 26 очков (7 побед, 5 ничьих, 7 поражений).